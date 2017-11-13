«Народний фронт» заявив про необхідність парламентсько-президентської України

13/11/2017 Розмір тексту:

Україна має якнайшвидше перейти на парламентсько-президентську, за зразком європейської, форму правління. Таке завдання на найближчий рік озвучив лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк під час з’їзду партії. Участь у зібранні взяли представники зі всіх куточків держави, серед яких й делегація Тернопільщини на чолі з народним депутатом Романом Заставним.

Для втілення цього завдання, за словами Яценюка, необхідно привести у відповідність до Конституції та чітко прописати повноваження Президента України та змінити закон про Кабінет міністрів. Зробити це планують якнайшвидше, а саме до наступних виборів у 2019 році.

Серед інших напрямків роботи «Народного фронту» на найближчий час посилення обороноздатності країни, повернення державі окупованої території, блокування газової мережі «Північний потік-2», відстоювання санкцій проти російського ворога, підготовка законів про порядок вступу в Євросоюз і НАТО, запровадження антикорупційного судочинства в Україні, завершення децентралізацію влади тощо.

Як наголосив лідер партії Арсеній Яценюк, у складні часи ніхто з команди «Народного фронту» не здався.

«Наша команда не розпалася. Ви проявили велику силу волі і характеру. Ви довели всім, що незважаючи на труднощі, ми йдемо разом», – підсумував голова політичної сили.

Далі команда «Народного фронту» продовжить втілення реформ і відпрацювання кожного відданого за неї голосу виборця.