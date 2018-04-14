Народний депутат Олег Барна вручив 21-річному бійцю з Тернополя нагороду Міністра оборони. ФОТО

14/04/2018 Розмір тексту:

Чотири відзнаки отримав 21-річний військовослужбовець Тернопільської окремої артилерійської бригади Ростислав Мишка. Солдату вручили державну нагороду Президента України “Захиснику Вітчизни”; нагороду Міністра оборони України “Знак пошани”, нагороду начальника Генерального штабу ЗСУ “Учасник АТО” і нагрудний знак «Учасник бойових дій».

Ростислав Мишка родом із села Плебанівка Теребовлянського району. У 18-річному віці вступив до лав Збройних сил України, служив на першій лінії оборони. У 2016 році отримав поранення.

«Ворожа група не давала нам спокою. Ввечері почали бій, близько десятої години мене поранили», – розповідає військовослужбовець. Після тривалого лікування і реабілітації Ростислав повернувся у зону АТО. Трирічний контракт солдата вже добігає закінчення.

– Ростислав один із найкращих військовослужбовців. Будемо чекати, що він відпочине вдома і прийде знову підписувати контракт», – каже тимчасово виконуючий обов’язки командира військової частини А3215 полковник Олександр Машковський.

Нагороду Міністра оборони України “Знак пошани” вручив народний депутат України Олег Барна.

– Кожен з вас, віддаючи частину свого життя для виконання святого обов’язку захисту Вітчизни, показує приклад багатьом іншим. Українська держава, український народ вдячний вам за це. Тому що немає більшої честі для чоловіка, ніж бути захисником рідної землі, рідного народу і своєї родини. Зараз довіра до ЗСУ надзвичайно велика. А це пов’язано безпосередньо із діяльністю Президента, Міністерства оборони, Уряду України. Адже докладаються значні зусилля для відновлення армії. Гадаю, що ви самі відчули це. Бо не підлягає жодному порівнянню те, якими були збройні сили станом на 1 січня 2014 рік, і якими є зараз. А розробка сьогодні нових та ефективних видів озброєння зробить нашу армію ще сильнішою та могутнішою», – зазначив народний депутат України Олег Барна. – «Приємною звісткою приїхали наші хлопці із міжнародних змагань по кіберзахисту та кібертехнологіях, в яких брали участь армії країн-членів НАТО. Наші військові посіли перше місце і, до речі, депутати нашої фракції («Блок Петра Порошенка «Солідарність») сприяли їхньому технічному оснащенню. Це говорить про те, що по багатьох параметрах наші військовослужбовці є прикладом для підрозділів армій країн-членів НАТО. Ця співпраця буде тісною і плідною. Хочу побажати вам, щоб ви всі повернулися до нас з перемогою».