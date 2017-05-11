Наркотики, зброю і сигарети масово шукатимуть у тернопільському університеті

11/05/2017 Розмір тексту:

Команди кінологів митних служб Азербайджану, Болгарії, Грузії, Молдови, Польщі, Словаччини і Турції, а також представники Служби авіаційної безпеки Державного підприємства міжнародного аеропорту «Бориспіль», Державної фіскальної служби, Державної прикордонної служби, Національної поліції України приїхали до Тернополя. 11 та 12 травня фахівці зі своїми службовими собаками змагатимуться у вмінні шукати тютюн, зброю та боєприпаси і наркотики. Відбуватиметься дійство у рамках Третіх Міжнародних кінологічних змагань, які проходять на базі Тернопільського національного економічного університету.

Урочисте відкриття заходу відбулося 11 травня. Взяти участь у ньому приїхав виконуючий обовязки голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан.

– У Тернополі такі змагання відбуваються вперше, а взагалі це треті міжнародні змагання кінологічних груп, – зазначив Мирослав Продан. – Така місія сьогодні нам випала у зв’язку з тим, що минулого року Всесвітня митна організація надала Центру підготовки і перепідготовки кінологічних служб, який розташований у Хмельницькому на базі одного із департаментів Державної фіскальної служби України, статус всесвітнього. Тому сьогодні ми маємо можливість спостерігати за тим, як представники багатьох країн виявили бажання прийняти участь у змаганнях. У Тернополі вони проходять тому що організатор в особі директора департаменту кінологічного забезпечення державної фіскальної служби України плідно співпрацює з Тернопільським національним економічним університетом і значна кількість випускників цього вузу працевлаштована у департаменті кінологічного забезпечення, а студенти проходять у ньому переддипломну практику. Є взаємодія, певне взаєморозуміння і ми задоволенні рівнем фахівців, які закінчують цей заклад. Тому саме Тернопіль став містом, у якому вирішили провести такий масовий захід.

Команда кінологів Митної Служби Республіки Польща на таких змаганнях вперше. Керівник їхньої команди Матеуш Поломскі, а демонструвати командну роботу будуть Ярослав Лалко зі службовим собакою «Carlos» та Гжегож Войтюк зі службовим собакою «Iga».

– Ми приїхали на запрошення української фіскальної служби з двома собаками, – розповів Матеуш Поломскі . – Карлос – дворічний лабрадор-ретрівер, а Іга – чотирирічна німецька вівчарка. Із собаками ми працюємо давно, але у такій події беремо участь вперше. До змагань ми готувалися упродовж двох тижнів: ставили собі за мету налагодити відповідний контакт із собакою та підготувати її до різних випробувань. Очікуємо від змагань нових знань та досвіду.

Упродовж двох днів кінологічні команди демонструватимуть вишкіл у трьох категоріях: пошуку наркотичних засобів, зброї та боєприпасів і тютюнових виробів у легкових автомобілях, вантажівках, приміщеннях та багажі. Закриття змагань та нагородження учасників відбудеться 12 травня о 16.00 у ТНЕУ.

Ольга Трач

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