Наркоторговцям з Тернополя дали 15 років тюрми на трьох

22/12/2016 Розмір тексту:

На Тернопільщині наркоторговців засуджено до реальної міри покарання.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

За принципової позиції прокуратури апеляційний суд залишив у силі вирок першої інстанції щодо трьох тернополян, обвинувачених у вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

Державними обвинувачами доведено у суді, що упродовж 2015 року троє мешканців обласного центру, не маючи законного джерела доходу з метою незаконного збагачення здійснювали придбання, зберігання та збут наркотичного засобу «субутекс». Наркотик зловмисники збували наркозалежним жителям міста Тернополя.

Вироком суду трьох наркоторговців визнано винними у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 с.307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, вчинено повторно). В залежності від ролі кожного у здійсненні торгівлі наркотиками організатора злочину засуджено до 6,5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна, другого співучасника – до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна, третьому встановлено 2,6 років іспитового строку.