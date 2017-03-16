Наркомани “здали” поліції безсовісних аптекарів

16/03/2017 Розмір тексту:

Аптеку, в якій продавали нарковмісні препарати без рецептів викрили працівники протидії наркозлочинності спільно з слідчими міського відділу поліції. За словами Михайла Димиди, у ході відпрацювання наркозалежних осіб вони вийшли на групу мешканців обласного центру. При перевірці у чоловіків виявили велику кількість ліків, які повинні відпускатися лише за рецептами та у лімітованій кількості. Наркозалежні зізналися, що фармацевтичні засоби придбали в одній з аптек Тернополя.

– В подальшому, з метою перевірки вище вказаної інформації та вилучення з незаконного обігу вказаних препаратів, нами був проведений обшук в даній аптеці. Під час нього ми вилучили ті самі припарати – нарковмісні лікарські засоби, які вилучалися в даних громадян у великій кількості без відповідних документів.

Ціна на ліки була такою ж, як і в інших аптеках – в межах 20-30 гривень. Єдина відмінність, що в даному закладі комбіновані ліки відпускали з порушенням – без рецепту. Окрім цього, каже виконуючий обов’язки керівника підрозділу протидії наркозлочинності УКП ГУНП в Тернопільській області Михайло Димида, оперативники вилучили й інші лікарські засоби – прострочені та з явними ознаками фальсифікації. Їх направили на експертизу.

Дана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 320 та 321-1 ККУ – порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів й фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів. Фармацевт та власник аптеки наразі мовчать. Їхню причетність до злочину встановить слідство, а долю вирішуватиме суд.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Тернополя, повідомляє Досьє 102.