Наркомани “кололися” просто в автомобілі. У них знайшли зброю. ФОТО

11/11/2017 Розмір тексту:

«Чоловік лежить на асфальті поруч з автомобілем на вулиці Чумацькій», – таке повідомлення надійшло на лінію 102 близько опівночі 9 листопада.

Інспектори патрульної поліції за кілька хвилин прибули на місце події. В автомобілі Toyota Corolla навстіж були відчинені дверцята, а всередині перебували двоє чоловіків. Громадяни вели себе підозріло і перебували з явними ознаками наркотичного сп’яніння.