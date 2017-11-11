Наркомани “кололися” просто в автомобілі. У них знайшли зброю. ФОТО

11/11/2017 0
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«Чоловік лежить на асфальті поруч з автомобілем на вулиці Чумацькій», – таке повідомлення надійшло на лінію 102 близько опівночі 9 листопада.

Інспектори патрульної поліції за кілька хвилин прибули на місце події. В автомобілі Toyota Corolla навстіж були відчинені дверцята, а всередині перебували двоє чоловіків. Громадяни вели себе підозріло і перебували з явними ознаками наркотичного сп’яніння.

Поліцейські встановили їх особи. Це були 30-річний та 28-річний тернополяни. При поверхневій перевірці автомобілі охоронці порядку виявили ампули та шприци з невідомою речовиною, предмет, схожий на зброю, патрони та різноманітні інструменти.

Патрульні викликали слідчих, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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