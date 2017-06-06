Наркоман вкрав у “Будинку праці” пожежні рукави
Частину третю статті 185 Кримінального кодексу поліцейські інкримінують раніше судимому жителю обласного центру. 35-річний чоловік крав усе: від чайника із торгового закладу – до пожежних рукавів з приміщення «Будинку праці».
Як розповів заступник начальника кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції Любомир Довбуш, зловмисник раніше неодноразово судимий за майнові злочини. До того ж чоловік має залежність від наркотичних речовин. Постійні пошуки коштів на чергову дозу і відсутність легальних доходів й штовхали зловмисника до протиправного.
Лиходій спочатку потрапив в об’єктив камер відеоспостереження, що в приміщенні магазину в торговому центрі «Орнава». Скориставшись відсутністю продавця, він пошкодив вхідні двері й викрав електрочайник та гроші з каси. Поліцейські встановили особу зловмисника. Згодом виявилося, у травні підозрюваний вчинив крадіжку з приміщення «Будинку праці», що по вулиці Текстильній. Пошкодивши дверцята щитка, викрав 10 метрів пожежного рукава.
Поліцейські перевіряють зловмисника на причетність до вчинення інших протиправних діянь.
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