Наркодилер з Чорткова просив за “дозу” до 500 гривень

16/11/2017 Розмір тексту:

Від двохсот до п’ятисот гривень за дозу марихуани просив мешканець Чорткова у потенційних покупців.

На гарячому під час продажу чергової партії наркотичної сировини, оперативники Чортківського відділення поліції спільно з працівниками управління протидії наркозлочинності ГУНП в Тернопільській області, затримали чоловіка, який заробляв на продажу заборонених речовин.

За словами Віктора Василика, начальника Чортківського слідчого відділення, йому оголосили про підозру відповідно до статті 307 частина 1 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, а саме – тримання під вартою. Сам чоловік давати будь-які покази відмовляється.

Затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Оперативники перевіряють шляхи надходження наркотиків та встановлюються особи покупців, повідомляє Досьє 102.