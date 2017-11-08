Нарешті добра новина для мешканців області

08/11/2017 Розмір тексту:

Добрий урожай цукрових буряків зібрали цього року на Тернопільщині. На цукрових заводах планують виробити до 200 тисяч тонн солодкого продукту. Це в чотири рази більше від потреби регіону. Відтак залишки цукру підприємці агропромислової галузі реалізовуватимуть у різні регіони України та за кордон.

Цукром область забезпечена, – запевняють у департаменті агропромислового розвитку ОДА.

«Площі цукрових буряків цього року теж збільшили – до тридцяти тисяч гектарів. Порівняно з минулим роком, ми збільшили посівні площі цукрових буряків майже на вісім тисяч гектарів. Цьогорічна урожайність – понад 500 центнерів з гектара. Найвищу урожайність маємо у Гусятинському районі – 620 центнерів з гектара. Цього року працює чотири цукрових заводи. Чи достатньо їх? Питання неоднозначне. Якщо будемо працювати по збільшенню урожайності з гектара, то навіть при цій площі ми можемо збирати набагато більший врожай. Нині аграріям треба працювати в двох напрямках – збільшувати урожайність, підбирати гібриди та сорти, щоб був хороший вихід цукру. Це дасть змогу ще покращити ситуацію. Щодо площ, то будемо думати, чи їх розширювати на наступний рік чи залишити такими і працювати на збільшення урожайності», – каже заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Василь Кічак.

Нагадаємо, у 2017-му на Тернопільщині цукор виробляють чотири цукрових заводи – Хоростківський, Козівський, Збаразький та Чортківський. Заводи працюватимуть, поки аграрії зберуть весь урожай цукрових буряків.

Софія Романська