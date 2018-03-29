Нардепи, посадовці та експерти обговорили, як розвиватимуть Тернопільську область

29/03/2018 Розмір тексту:

Розширене засідання Ради регіонального розвитку Тернопільської області відбулося 29 березня. Участь у заході взяли керівники області, районів та об’єднаних територіальних громад, народні депутати, керівники профільних підрозділів ТОДА і територіальних управлінь державних органів, експерти, аналітики. Зустріч та обговорення напрямків розвитку області у такому форматі пройшла вперше.

З якою метою зібрали засідання розповів голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.

– Основні завдання, які ми маємо вирішити – це створення умов для розвитку бізнесу, створення доданої вартості і робочих місць, – сказав Степан Барна, керівник області. – Цей рік буде прогресивним з точки зору залучення капітальних вкладень з боку держави у розвиток інфраструктури. За попередніми оцінками в цьому році маємо спрямувати щонайменше 2,5 мільярди гривень на розвиток інфраструктури: доріг, шкіл, освітніх, медичних закладів. На сільську медицини ми спрямуємо майже 180 мільйонів гривень, втому силі на будівництво 18 нових амбулаторії. Предметом особливої уваги також є сільські дороги. Спільно з органами місцевого самоврядування ми повинні напрацювати стратегію розвитку сільських доріг на наступні три роки. Органів місцевого самоврядування мають забезпечити співфінансування і прийняття програми щодо розвитку сільських доріг. Очікуємо, що в цьому році ми спрямуємо щонайменше 250 мільйонів гривень, і не тільки бюджетних коштів, саме на сільські дороги. Але це надзвичайно мала сума для того, щоб відремонтувати дорожнє полотно протяжністю 3500 кілометрів. Державні дороги також мають бути предметом особливої уваги не тільки з боку держави, а й органів місцевого самоврядування. Останні мають активно включатися у процес залучення підприємств, які будуть розмитнюватися на митниці у Тернопільській області, щоб ми збільшили індикативні показники надходжень митних перевиконань для того, щоб спрямувати більшу суму на ремонт і поточний середній ремонт магістральних доріг в області.

Говорили на засіданні і про створення та розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, ефективне використання землі, яку передають об’єднаним територіальним громадам, залучення фінансових ресурсів громад в економіку області.

– Окремим напрямком нашої спільної роботи буде створення кооперативів і тваринницьких комплексів, – зазначив Степан Барна. – Пропозиція наступна: не маєш грошей – держава виділяє кредитну лінію під 3% річних на п’ять років – будуй тваринницький комплекс. Маєш власні ресурси – будуй тваринницький комплекс і держава відшкодовує від 25%-до 30% вартості об’єкту. Вважаю, що цей крок має суттєво стимулювати процес розвитку тваринництва. З іншого боку маємо розвивати і кооперативний рух. Але важливо не тільки створити кооператив, а й можливості для реалізації сировини, яку виробляють кооперативи. Будемо також напрацьовувати ефективність використання землі, яку передаємо об’єднаним територіальним громадам. Відповідно до Постанови Кабміну, об’єднаним територіальним громадам за межами населених пунктів передається майже 40 тисяч гектарів землі. Важливо, щоб цю землю не поділили на ділянки і роздали селянам і вирішили проблему земельних ділянок, а щоб вони були використані для виробничих потужностей, побудови індустріальних парків, кооперативів, тваринницьких комплексів. Останні три роки маємо позитивну динаміку зростання власних доходів: у 2014 році власні доходи всіх рівнів бюджетів становили до 1 мільярда гривень, у 2015 – півтора мільярда, у 2017 – 3 мільярда. У 2018 році плануємо довести цей показник до 4 мільярдів гривень. Це відбувається процес легалізації, створення нових робочих місць, збільшення відрахувань зі сплати оренди за землю, з ПДФО, що дає реальні ресурси. Важливо, щоб ці ресурси не осідали на депозитних рахунках, а були спрямовані в економіку області. Більше 800 мільйонів гривень станом на лютий 2018 року перебувало на депозитних рахунках органів місцевого самоврядування. Це ми кредитуємо банківську систему замість того, щоб створювати нові робочі місця розвивати інфраструктуру. Тому поставили завдання перед органами місцевого самоврядування ефективніше використовувати ці ресурси. Головний механізм їх залучення бачимо у співфінансуванні державних програм. Це єдиний механізм, як витягнути ресурси, які є у громадах, у реалізацію потужних, інфраструктурних проектів в області.

Ольга Трач

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