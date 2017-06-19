Нардепу з Тернопільщини, котрий потрапив у жахливу аварію, зробили операцію

19/06/2017 Розмір тексту:

Народний депутат Олег Барна досі перебуває у лікарні після ДТП, у яку потрапив минулого тижня.

Як повідомляється у ТСН, нардепу вже зробили операцію. За його здоров’ям медики слідкуватимуть ще близько тижня.

Нагадаємо, що 14 червня у Києві у ДТП розбився нардеп Олег Барна – соцмережі

Олег Барна на Skoda Superb на повній швидкості врізався у трамвай. 20-тоний вагон злетів із колії, а передня частина машини депутата перетворилася на купу брухту. Депутат

Нардеп Барна визнає свою провину у скоєному ДТП визнав свою провину у ДТП та висловив готовність нести відповідальність за законом.

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Нардеп з Тернопільщини постраждав у серйозному ДТП в Києві. ФОТО