Нардепу з Тернопільщини, котрий потрапив у жахливу аварію, зробили операцію
Народний депутат Олег Барна досі перебуває у лікарні після ДТП, у яку потрапив минулого тижня.
Як повідомляється у ТСН, нардепу вже зробили операцію. За його здоров’ям медики слідкуватимуть ще близько тижня.
Нагадаємо, що 14 червня у Києві у ДТП розбився нардеп Олег Барна – соцмережі
Олег Барна на Skoda Superb на повній швидкості врізався у трамвай. 20-тоний вагон злетів із колії, а передня частина машини депутата перетворилася на купу брухту. Депутат
Нардеп Барна визнає свою провину у скоєному ДТП визнав свою провину у ДТП та висловив готовність нести відповідальність за законом.
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