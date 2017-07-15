Нардепа з Тернопільщини “закидали” яйцями. ФОТО, ВІДЕО

13/07/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, 13 липня, під Верховною Радою зібрались активісти, які вимагають від парламенту проголосувати за законопроект про зняття недоторканності зі всіх народних депутатів.

Народного депутата від БПП Олега Барну, який прямував до Верховної Ради, мітингувальники закидали яйцями, повідомляє 0352.ua.

За попередньою інформацією, активісти так повели себе через те, що нардеп почав ображати їх лайливими словами.

Опубліковано Ігором Василевим 13 липня 2017 р.