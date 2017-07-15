- фільми в кінотеатрах України
Нардепа з Тернопільщини “закидали” яйцями. ФОТО, ВІДЕО
13/07/2017 1
Розмір тексту:
Сьогодні, 13 липня, під Верховною Радою зібрались активісти, які вимагають від парламенту проголосувати за законопроект про зняття недоторканності зі всіх народних депутатів.
Народного депутата від БПП Олега Барну, який прямував до Верховної Ради, мітингувальники закидали яйцями, повідомляє 0352.ua.
За попередньою інформацією, активісти так повели себе через те, що нардеп почав ображати їх лайливими словами.
Опубліковано Ігором Василевим 13 липня 2017 р.
Вибрали мене, а тепер сидіть тихо, і взагалі ви всі лайнo. Чудак з трамвая. #бланш
Опубліковано Ігором Василевим 13 липня 2017 р.
Додати свій коментар
Головні новини
- Неймовірне видовище: у Зарваниці розпочався багатотисячний похід зі свічками. Онлайн-трансляція
- Неподалік Тернополя автомобіль “викинуло” у білборд. Є потерпілі. ФОТО
- У Зарваниці проходить зустріч молоді з Главою УГКЦ. Онлайн-трансляція
- Тернопільські копи влаштували погоню за чоловіком з ножем
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...
Коментарі (1)
ivan13/07/2017
От таке позорисько представляє область у Верховній Раді… сумно