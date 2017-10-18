Нардепа з Тернопільщині побили від Верховною Радою

18/10/2017 Розмір тексту:

Депутата від Блоку Петра Порошенка Олега Барну побили учасники акції біля будівлі Верховної Ради. Про це повідомив журналіст BBC Україна з місця подій.

Це сталося тоді, як пан Барна вийшов із Верховної Ради і попрямував у бік готелю “Київ”. Тоді його оточили кілька людей і побили, повідомляє “20 хвилин“.

До політика кинувся пан Саакашвілі, аби відтягти політика і вивести його через “коридор”.

Журналіст також повідомляє, що станом на 19:00, біля Ради близько трьохсот активістів, вони розходяться. Продовжують працювати поліцейські.

Щодо стану депутата інформації поки не було, зазначає кореспондент.

Внаслідок сутичок під Радою постраждали четверо людей – один поліцейський і троє цивільних. Про це ВВС Україна повідомив спікер Нацполіції Ярослав Тракало.

Біля Верховної Ради активісти встановили близько 30 наметів, 9 із них – на проїжджій частині вулиці Грушевського. Решта – в Маріїнському парку.

Утім, на ніч намети залишаються майже порожні, повідомляє кореспондент ВВС Україна з місця подій. Керує наметами депутат від фракції “Самопоміч” Семен Семенченко.

У вівторок біля Верховної Ради України відбулася акція Руху нових сил Міхеїла Саакашвілі.

До неї залучені кілька партій, зокрема “Самопоміч”, “Свобода”, “Батьківщина” та ряд громадських об’єднань.

Учасники акції вимагають скасувати депутатську недоторканість, запровадити вибори за відкритими списками та ввести антикорупційний суд.

Депутат Мустафа Найєм з посиланням на спікера Андрія Парубія повідомив, що коаліція погодилася у четвер розглянути дві з трьох вимог: про вибори та скасування недоторканості.