Нардеп Заставний знав про будівництво дороги раніше, ніж його профінансували?
Те, що пообіцяли народні депутати Тернопільщини, має всі шанси на здійснення. Нові дороги в нашій області, швидше за все, будуть збудовані найближчим часом.
У внесених до бюджету змінах передбачили 800 грн на зведення автошляху Доманове-Чернівці, що пролягає через Тернопілля. Тобто дорога, через будівництво якої сперечалися голова депутатської групи «Тернопільщина» Роман Заставний та заступник голови облради Василь Деревляний, таки може бути збудована протягом двох років. Нагадаємо, в цьому жителів краю переконував обранець Заставний після зустрічі з керівництвом Укравтодору. Напевно Роману Йосиповичу ще тоді було відомо щодо цих робіт трохи більше, ніж іншим. Адже кошти у бюджеті на цю дорогу перерозподілили тільки згодом.
Також нардеп Заставний запевнив, має тверду обіцянку керівника Укравтодору Славоміра Новака, що ще до кінця 2017 року на дорогу Дубно-Тернопіль виділять 280 млн. грн.
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