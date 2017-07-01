Нардеп Заставний знав про будівництво дороги раніше, ніж його профінансували?

01/07/2017 Розмір тексту:

Те, що пообіцяли народні депутати Тернопільщини, має всі шанси на здійснення. Нові дороги в нашій області, швидше за все, будуть збудовані найближчим часом.

У внесених до бюджету змінах передбачили 800 грн на зведення автошляху Доманове-Чернівці, що пролягає через Тернопілля. Тобто дорога, через будівництво якої сперечалися голова депутатської групи «Тернопільщина» Роман Заставний та заступник голови облради Василь Деревляний, таки може бути збудована протягом двох років. Нагадаємо, в цьому жителів краю переконував обранець Заставний після зустрічі з керівництвом Укравтодору. Напевно Роману Йосиповичу ще тоді було відомо щодо цих робіт трохи більше, ніж іншим. Адже кошти у бюджеті на цю дорогу перерозподілили тільки згодом.

Також нардеп Заставний запевнив, має тверду обіцянку керівника Укравтодору Славоміра Новака, що ще до кінця 2017 року на дорогу Дубно-Тернопіль виділять 280 млн. грн.