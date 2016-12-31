Нардеп з Тернопільщини заявив, що країна пройшла “дно” і починає розвиватися

30/12/2016 Розмір тексту:

Країна пройшла “дно” і починає розвиватися.

Про це в коментарі “Ракурсу” сказав народний депутат з Тернопільщини Олег Барна.

— Варто виокремити реформування правоохоронної та судової систем і, звісно ж, децентралізацію. Щодо стабілізації фінансової системи, то передусім ідеться про націоналізацію «ПриватБанку». Другий момент у боротьбі з корупцією — електронне декларування. Якщо говорити про ситуацію на Сході, то це переосмислення суті того, що відбувається, створення боєздатних Збройний сил України та їх належне забезпечення, відновлення системи протиповітряної оборони тощо.

Україна поступово покращує свої позиції в різних рейтингах. Про це свідчить повернення в країну інвесторів. Наприклад, в мене на окрузі побудовано завод за кошти японців, який виготовляє запчастини до автомобілів німецького виробництва.

Тож на моє переконання, ми вже пройшли «дно» і тепер країна починає розвиватися. Про це свідчить і збільшення ВВП. Це вселяє надію на майбутнє, – сказав Барна.