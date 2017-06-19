Нардеп з Тернопільщини отримав нову посаду

Делегати конгресу затвердили новий статут федерації та переобрали нардепа з Блоку Петра Порошенка Андрія Павелка президентом федерації футболу.

Серед 11 заступників Павелка, які затвердив конгрес, багато відомих осіб: антикорупційний прокурор Назар Холодницький, заступник голови адміністраці Президента України Костянтин Єлісеєв, нардепи Олександр Герега, Максим Єфімов, Сергій Куніцин та Андрій Мацола.

Тернопільський нардеп Тарас Юрик, який нещодавно очолив федерацію футболу Тернопільської області, до цього списку поки що не потрапив. Його наразі включили у склад виконкому ФФУ, пише Галас.