Нардеп з Тернопільщини долучився до табору противників Порошенка

15/12/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Рух “Визволення” поповнився новим активістом. Про свій вступ в ряди руху 14 грудня повідомив нардеп від Тернополя Тарас Пастух.

Нагадаємо, що створений на базі ветеранів війни на Сході рух є одним з найбільш активних учасників акції протесту під Верховною Радою. У неділю лідером “Визволення” було обрано колегу Пастуха по “Самопомочі” Єгора Соболєва.  Він заявив, що одним із завдань руху буде організація суспільства для “справжньої революції”.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,307 / 10.38m