Нардеп з Тернопільщини долучився до табору противників Порошенка
15/12/2017 0
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Рух “Визволення” поповнився новим активістом. Про свій вступ в ряди руху 14 грудня повідомив нардеп від Тернополя Тарас Пастух.
Нагадаємо, що створений на базі ветеранів війни на Сході рух є одним з найбільш активних учасників акції протесту під Верховною Радою. У неділю лідером “Визволення” було обрано колегу Пастуха по “Самопомочі” Єгора Соболєва. Він заявив, що одним із завдань руху буде організація суспільства для “справжньої революції”.
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