Нардеп з Тернопільщини долучився до табору противників Порошенка

15/12/2017 Розмір тексту:

Рух “Визволення” поповнився новим активістом. Про свій вступ в ряди руху 14 грудня повідомив нардеп від Тернополя Тарас Пастух.

Нагадаємо, що створений на базі ветеранів війни на Сході рух є одним з найбільш активних учасників акції протесту під Верховною Радою. У неділю лідером “Визволення” було обрано колегу Пастуха по “Самопомочі” Єгора Соболєва. Він заявив, що одним із завдань руху буде організація суспільства для “справжньої революції”.