Нардеп Микола Люшняк закликав удвічі збільшити дотації селянам на поголів’я ВРХ. ВІДЕО

Про це на пленарному засіданні ВРУ 21 березня заявив народний депутат України Микола Люшняк.

Питання підтримки сімейних ферм нардеп порушив ще на виїзному засіданні Комітету ВРУ з питань аграрної політики і земельних відносин, що відбулось 2017 року в Бучачі. Тоді Микола Володимирович наголошував, що потрібно змінювати ставлення держави до сімейного фермерства, бо воно – основа українського села.

– Бюджетний комітет на засіданні буде розподіляти кошти, закладені на фінансування тваринницької галузі на 2018 рік. на розвиток тваринництва і підняття українського села. Але що стається? Стається, повторюється 2017 рік, що левову частку цих грошей хочуть забрати окремі олігархи. Використати їх не тільки на побудову інфраструктурних проектів, а і на побудову біогазових установок, де будуть використовувати бюджетну підтримку не тільки в галузі АПК, а ще і будуть отримувати державну підтримку згідно «зеленої» енергетики.

Скажіть, чи може Україна сьогодні будувати чийсь бізнес, приватний бізнес за рахунок бюджетних коштів? За рахунок того, що сьогодні зменшується поголів’я великої рогатої худоби на селі? Саме підтримка малого, середнього бізнесу на селі буде стимулювати українську економіку, що прописано також в кодексі. Що кожне подвірне господарство отримає суму дотації на одну корову, на телятко.

Тому я пропоную із залишених коштів, а вони, якщо буде обмеження, вони будуть залишатись в українському бюджеті, щоб саме ці кошти використати на подвірні господарства, – пояснив Микола Люшняк.

Нардеп також запропонував збільшити суму дотацій на одну корову з 1,5 до 3 тисяч гривень, адже завдяки цьому люди зможуть ефективніше утримувати свої господарства.

– Це дасть стимул для другої бюджетної програми «Фермерські господарства», що стосується фермерських господарств, у якій закладено 1 млрд грн. Так, подвірні господарства зможуть створювати кооперативи, купляти молочні апарати для того, аби покращувати якість молока. Сьогодні наше завдання полягає в тому, щоб саме український парламент стимулював розвиток малого та середнього бізнесу. Необхідно, щоб подвірні господарства отримали максимальну вигоду, – підсумував Микола Володимирович.