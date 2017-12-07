Нардеп Микола Люшняк сьогодні ініціює у парламенті голосування за продовження мораторію на продаж українських земель
Народний депутат України Микола Люшняк сьогодні зареєстрував власний законопроект №7350 про продовження мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Нагадаємо, що в Україні дія мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення мала закінчитися ще 1 січня 2018 року. Навесні Кабінет міністрів пропонував відкрити ринок землі в два етапи: з 2017 року дозволити торгівлю державними землями, а з 2019-го дозволити – землею, що знаходиться в приватній власності.
— У час, коли у нас триває військове протистояння на сході України, про будь-яке зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель не може бути і мови. Основне наше завдання сьогодні — зберегти в Україні власні землі. Ми йдемо на зустріч нашим аграріям цієї сфери і лобіюємо їх інтереси, — прокоментував Микола Люшняк.
Коментарі (1)
Микола Стельмащук05/12/2017
Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк заявляє, що в разі проведення земельної реформи ціна за 1 гектар склала б 50—60 тис. грн. Про це повідомляє МинПром.«Якби ринок відкрили, то ціна 1 гектара коливалася б у межах 50—60 тис. грн», — сказав Мартинюк.
Відповідно орендна плата (за 2016 рік в Тернопiльськiй області в середньому – 672 грн./га) становила б більше 5 000 грн. за пай.
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