Нардеп Микола Люшняк провів учням Хоростківської гімназії екскурсію Верховною Радою. ФОТО

Після оформлення усіх необхідних документів, 28 березня, 25 учнів та п’ятеро дорослих відправились до Києва під супроводом голови Хоростківської ОТГ Степана Гладуна.

Вранці наступного дня помічник Миколи Люшняка – Ігор Павлишин провів гостям екскурсію, показав легендарні місця Києва, де відбувались переломні події Майдану. Вже о 9:30 у будинку КМДА Микола Володимирович організував для гімназистів зустріч із мером Києва Віталієм Кличком. Очільник столиці розповів вихованцям Хоростківської гімназії цікаві легенди про Київ, а діти – представили своє рідне містечко – Хоростків.

Опісля зустрічі з Віталієм Кличком, учні разом із Миколою Володимировичем Люшняком та Ігорем Володимировичем Павлишином відправились до будівлі Верховної Ради, де на них чекала екскурсія залами. Дітям показали центральну залу, у якій працюють депутати ВР та відбуваються сесії, а також розповіли про специфіку депутатської діяльності.

– Від поїздки залишились найкращі, найтепліші спогади та емоції. Дякуємо народному депутату Миколі Люшняку та його помічнику Ігорю Павлишину за такий теплий та щирий прийом. Ми відчули людяність та турботу нашої влади, повірте, не на словах, – ділиться враженнями від екскурсії директор НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія» Людмила Крицька.