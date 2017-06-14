Нардеп Михайло Головко вимагає збільшити закупівельні ціни на молоко у населення, в іншому випадку анонсує страйки та акції протесту

У випадку ігнорування вимог націоналіста, нардеп обіцяє ініціювати страйки та акції протестів.

Мінімальна вартість молока має становити щонайменше п’ять гривень за літр. Націоналіст ще два роки тому зареєстрував законопроект, який покликаний врегулювати відносини у цій сфері. Та більшість сформована з представників Блоку Петра Порошенка та Народного фронту весь цей час блокують ініціативу нашого нардепа.

Уже майже два роки українська влада під керівництвом БПП та НФ цинічно блокує остаточне прийняття законопроекту № 2089 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання закупівельної ціни на молоко та підтримки села», за яким мінімальна закупівельна ціна молока у селян має становити не менше 5 гривень за літр. Автором цього проекту Закону є народний депутат від ВО «Свобода» Михайло Головко. До цього документа депутати уже розробили спеціальну формулу щорічного збільшення закупівельної ціни на молоко відповідно до інфляції.

«Уже давно розроблений законодавчий документ, який регулює зростання закупівельної ціни на молоко відповідно до зростання цін на інші товари, – переконаний Михайло Головко. – Та на сьогодні майже по всіх регіонах України, зокрема на Тернопіллі сформована монопольно-картельна змова із заготівельників молока, які штучно стримують природній ріст цін. Їм вигідно за копійки купувати молоко у селян і заробляти на цьому мільйонні статки. Люди щодня повинні гарувати для того, щоб отримати копійки за свою роботу. У той же час молочні заводи наживають великі прибутки на тяжкій праці українця», – переконаний нардеп Михайло Головко.

Ватро зауважити, що нещодавно Кабінет міністрів скасував державне цінове регулювання на ряд товарів і послуг з 1 липня 2017 року. Це дасть змогу торговим мережах безконтрольно збільшувати ціни на продукти першої необхідності. Зокрема, торгові мережі можуть встановлювати неймовірні торговельні надбавки до оптової ціни виробника на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі тощо.

У той же час урядовці забувають про селян, які виробляють ці продукти харчування. Для простих селян не існує жодного регулювання цін, зокрема на молоко.

Такий стрімкий перебіг змін у регулюванні цінової політики змусила народного депутата Михайло Головко звернутися до 11 суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють збір молока у населення на Тернопіллі, встановити ціну не нижче п’яти гривень за літр. Уже сьогодні нардеп направив усім їм листи з вимогою підняти закупівельну ціну на молоко.

«У своєму листі я звертаюся до цих 11 організацій-заготівельників молока, щоб вони у десятиденний термін підняли закупівельні ціни до п’яти гривень, – додав Михайло Головко. – Маю надію, що молочні підприємства дослухаються до заклику і трохи більше як через тиждень усі піднімуть закупівельну ціну. А ті, хто відмовиться це зробити, зазнають збитків від страйку, який заплановано оголосити в області недобросовісним підприємцям. Населення області будуть закликати не продавати молоко тим, хто за нього пропонуватиме менше 5 грн. за 1 літр. Вистачить кількох тижнів повноцінного страйку, щоб припинити спекулятивну діяльність недобропорядних підприємств, які відмовляться підняти закупівельну ціну до необхідного рівня.»

Окрім того, усі охочі можуть висловити свої скарги на недобросовісних та нечесних підприємців-молочників, внести пропозиції з вирішення проблеми за номером телефону гарячої лінії : +380689468140.