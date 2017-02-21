Напис про Бандеру на візовому центрі Польщі кваліфікують як дрібне хуліганство

21/02/2017 Розмір тексту:

У випадку встановлення особи, яка здійснила напис та облила фарбою фасад приміщення візового центру, її буде притягнено до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство.

Як встановили поліцейські, невідомий зловмисник близько п’ятої години ранку 19 лютого підійшов до візового центру країн Австрії, Литви та Польщі, що в Тернополі по вулиці Танцорова і спочатку написав на стіні та дверях «Наш Степан Бандера», а потім кинув пакет з фарбою на піддашок приміщення. Це зафіксували камери відеоспостереження, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.

Поліцейські вживають заходів з метою встановлення особи хулігана.