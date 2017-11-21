“Наполі” – “Шахтар”: з якого приводу Неаполь вигукне “Mamma mia!”?

21/11/2017 Розмір тексту:

Отой знаменитий італійський вигук доволі універсальний: він звучить і в моменти подиву, і страху, і радості, і розчарування…

Хотілося б, звичайно, щоб приводу для радості у запальних італійських “тіфозі” сьогодні не було. Для цього “Шахтареві” треба зовсім небагато: зіграти внічию або ж програти від 2:3, 3:4 і т.д – з різницею в один м’яч. Тоді останній матч у Харкові проти “Манчестер Сіті” стане формальністю і можна буде придивлятися до потенційних суперників у весняній стадії Ліги чемпіонів. Ніби й не безнадійне завдання – тим більше, якщо згадати, що “Шахтар” іноді доволі вдало грав проти італійських топ-команд на виїзді (3:2 з “Ромою”, 1:1 з “Ювентусом”), однак не варто забувати, що “Наполі” теж виходив у Лігу чемпіонів не для того, щоб вилетіти з неї вже на груповій стадії. А зараз впевнено лідирує в хоч і підупалій, та все ще авторитет ній Серії А. До того ж, неприємний осад залишив той “прохідний двір”, яким постала оборонна ланка “Шахтаря” у останньому матчі УПЛ проти самої “Олександрії”. Якщо нездоланні проблеми для захисту гірників створив не надто нироко відомий у Європі форвард Полярус, то чого чекати від Мертенса, Кальєхона, Інсіньє, Гамшика? Втім, тренер “Шахтаря” П.Фонсека зберігає спокій і навіть налаштований піднести “голубим” (якщо не дуже подобається це прізвисько, то – “маленьким віслюкам”) сюрприз: “Це буде важкий матч, але ми можемо їх здивувати…”. Залишається сподіватися, що португальський коуч і його підопічні зможуть приємно здивувати і українських вболівальників. І, відповідно, підкласти свиню своєму італійському vis-a-vis Саррі та його squadra. Наразі – прогнози на матч “Наполі” – “Шахтар” від тернопільських футбольних оракулів:

Пітер, студент-медик з Кенії – 2:0

Михайло Рудик, інженер – 3:1

Ольга, теща італійського зятя – 2:0

Василь Зарічний, підприємець – 1:0

Наталія, заробітчанка в Італії – 2:0

Як бачимо, прогнози – “хоч вішайся”. Доведеться внести в цей суцільний негатив хоч краплинку може й наївного оптимізму:

Ігор Дуда, журналіст – 2:2