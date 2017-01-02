Напівголий наркоман напав на таксиста. Патрульні викликали маму

02/01/2017 0
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У ніч з першого на друге січня поблизу центрального корпусу ТНТУ юнак у стані наркотичного сп’яніння спробував напасти на таксиста.

Порушника спинили патрульні поліцейські, які й доставили його у поліцейський відділок.

Після встановлення особи порушника, у відділок викликали його маму, а юнака відвезли у психлікарню, повідомляє сайт 0352.ua з посиланням на патрульну поліцію.

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