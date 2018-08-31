Аби дивитися телебачення, мешканцям Тернопільщини доведеться розкошелитися

31/08/2018 Розмір тексту:

З 1 вересня у Тернопільській області та на всій території України буде припинено аналогове ефірне мовлення. Таке рішення в червні ухвалив уряд у зв‘язку з міжнародними зобов‘язаннями по переходу на цифрове телебачення. Ті глядачі, у яких є звичайна антена – таких у Тернопільській області 130 тисяч – зможуть дивитись тільки громадський «UA.Перший» та один-два місцевих телеканали. Інші популярні канали, такі як «Інтер», «НТН», «СТБ», «1+1», «ICTV», зможуть дивитись глядачі, у яких є цифровий Т2-тюнер, супутник, кабельне або інтернет-телебачення. Загалом в Україні кількість глядачів з аналоговими антенами перевищує 3,2 млн.

Попит на Т2-тюнери виріс у 20 разів

Найдешевший спосіб знову дивитись телебачення – купити Т2-тюнер. Два місяці тому найдоступніший коштував 260 гривень. Це допустима ціна для сіл та маленьких міст – тут живе більше половини глядачів, у яких стоять старі антени. Більш дорогий варіант – встановлення супутникової тарілки (2500-3000 грн.) – на її придбання доведеться витратити майже всю пенсію або половину зарплати.

У містах є більше альтернатив – крім Т2 та супутника – підключення кабельного (50-150 грн./міс) чи інтернет-телебачення (120-250 грн. міс).

Як тільки уряд у червні оголосив дату відключення аналогового мовлення, попит на Т2-тюнери за лічені дні зріс у 20 разів, повідомляє сервіс порівняння цін Hotline.ua. В першу чергу, у Києві, Київській та Кіровоградській областях, де аналогове мовлення вимкнули 1 серпня.

Т2 подорожчав з 260 до 900 грн.

Спочатку у Києві та Кропивницькому, а потім і у інших містах ціни на Т2 почали стрімко зростати. До середини серпня найдешевший тюнер у роздрібних мережах коштував 450 грн., а в інтернеті, за даними національного сервісу оголошень OLX.ua – 550-600 грн. Проте, в магазинах Кропивницького тюнери закінчились достатньо швидко. З 20 серпня Т2-тюнери ще більше – до 500-700 грн. Але навіть при таких цінах тюнерів у багатьох містах у продажу немає.

Минулого тижня Т2-тюнерів у магазинах Тернопільської області взагалі не було, мінімальна вартість на базарах, за даними OLX.ua, сягала – 900 грн. При замовленні з іншого міста потрібно заплатити за доставку – від 45 до 150 грн. Тому фінальна ціна Т2 в області може сягати 945-1050 грн.

У людей немає грошей на Т2 чи супутник

У серпні близько 40% глядачів у Києві, Київській та Кіровоградській областях, які дивились телевізор через звичайну антену, почали приймати сигнал інакше – встановили Т2, супутник чи підключились до кабельної мережі. Але 60% глядачів в обох областях так і не купили Т2 чи супутник. Сьогодні 225 тисяч людей в двох областях все ще не можуть дивитись улюблені канали.

Купили Т2, а телевізор не показує

1 серпня національні телеканали «НТН», «Інтер», «К1» та «Мега» запустили безкоштовну гарячу лінію для глядачів 0-800-508-650. Щоденно телефонують більше тисячі людей. Спочатку більшість людей питали, де можна купити Т2 і чому тюнер такий дорогий. А з 20 серпня понад 90% питань стосується відсутності сигналу: дефіцитний тюнер купили, а телевізор не працює. Спеціалісти «НТН» та «Інтера» пояснили, що причин зникнення сигналу дві.

Перша і головна – цифрові передавачі покривають не всі райони. «Білі плями» техслужби телеканалів знайшли у 300 містах, а кількість сіл без впевненого цифрового покриття сягає кількох тисяч. Наприклад, у Тернопільській області Т2 важко зловити в таких населених пунктах: Бережани, Борщів, Гусятин, Заліщики, Зборів, Коропець, Монастириська, Острівець, Підгайці, Теребовля, Хоростків, Шершенівка, Шумськ, Язловець.

Друга причина – чутливість цифрового сигналу до погоди. У серпні, коли температура повітря різко змінюється – від 18-20 градусів вночі до 30-40 градусів вдень – змінюється відстань впевненого прийому. Аналоговий сигнал теж чутливий до погоди – у випадку грози чи жари екран міг рябити, але телевізор можна було дивитись. У цифровому стандарті незначні перешкоди призводять до збоїв у роботі тюнера, і зображення зникає. Це може ставатись вранці або ввечері, в залежності від погоди та рельєфу. Проблему буде вирішено, якщо встановлять додаткові передавачі. Нажаль, телеканали не впливають на цю ситуацію.

В уряді про проблеми знають

Про те, що в Україні виник дефіцит Т2-тюнерів, чиновники знають. Імпортери Т2-тюнерів говорять, що для забезпечення всіх глядачів Т2 потрібно набагато більше часу – хоча б 4-5 місяців. Все обладнання виготовляється закордоном, і щоб привезти в Україну тюнери для 1,4 млн. сімей, потрібен час.

Крім того, є багато питань щодо якості покриття цифровим сигналом. «Білі плями» зникнуть тільки тоді, коли будуть встановлені нові передавачі, а це справа кількох місяців – року.

Якщо аналогове ефірне мовлення уряд все-таки вимкне з 1 вересня, то значна частина глядачів не зможе дивитись улюблені програми і серіали.

Олена Гара