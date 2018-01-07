Напередодні Різдва представники БПП «Солідарність» завітали з гостинцями до бійців Національної гвардії. ВІДЕО

07/01/2018 0
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​Напередодні Різдва представники «БПП «Солідарність» завітали з гостинцями до бійців Національної гвардії.

Детальніше – у відео.

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