Напередодні Різдва представники БПП «Солідарність» завітали з гостинцями до бійців Національної гвардії. ВІДЕО
07/01/2018 0
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Напередодні Різдва представники «БПП «Солідарність» завітали з гостинцями до бійців Національної гвардії.
Детальніше – у відео.
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