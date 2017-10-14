Напередодні Дня захисника України аграрії Тернопільщини придбали для бійців АТО два автомобілі

14/10/2017 0
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Напередодні Дня захисника Вітчизни члени президії ради обласного об’єднання сільгосппідприємств придбали і передали військовослужбовцям, задіяним у зоні АТО, два нових автомобілі, один з них – мікроавтобус.

Це їх черговий благодійний внесок для українського війська, який загалом вимірюється мільйонами гривень.

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