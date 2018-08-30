Напередодні Дня незалежності у Тернополі виявили рекордну партію алкогольного фальсифікату

30/08/2018 Розмір тексту:

В приміщенні Головного управління ДФС у Тернопільській області відбувся брифінг за участю ЗМІ, на якому перший заступник начальника оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Олег Дурняк та начальник слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Олег Буць розповіли боротьбу з тіньовим ринком підакцизних товарів.

Зауважимо, що всього з початку року співробітники податкової міліції області вилучили з незаконного обігу товарів підакцизної групи на суму 22,6 млн грн, завдяки чому упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку в сумі 5,3 млн гривень.

Завершено розслідування та направлені до суду кримінальні провадження стосовно 7 осіб, які вчинили злочини у вказаній сфері. За результатами судового розгляду прийняті рішення про конфіскацію вилучених з незаконного обігу спирту та алкогольних напоїв на суму 2,1 млн гривень.

Як зазначив Олег Дурняк, виявлення наймасштабнішого цього року факту незаконної реалізації алкоголю та тютюну відбувся нещодавно, напередодні Дня Незалежності.

«Незаконна діяльність здійснювалась групою осіб у підвальних приміщеннях гаражів на території одного із гаражних кооперативів поблизу Тернополя. Назовні ж, з метою маскування незаконного бізнесу, організаторами створювалась видимість надання послуг по ремонту автомобілів, – розповів Олег Дурняк. – У ході санкціонованих судом слідчих дій вилучено понад 22 тисячі літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обладнання, яке забезпечувало масове виробництво фальсифікату. Також вилучено більше 6 тонн спирту, а цього було б достатньо для виготовлення більш як 16 тисяч літрів горілки».

Поряд із виготовленням та збутом фальсифікованого алкоголю зловмисники займались розповсюдженням контрафактної тютюнової продукції. Так, під час обшуків виявлено та вилучено 13,5 тисяч пачок тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка.

Крім цього, вилучено два транспортних засоби, які використовувались для здійснення протиправної діяльності.

Загалом з незаконного обігу вилучено підакцизні товари на суму 9,2 млн грн, завдяки чому упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку в сумі 2,7 млн гривень.

«Покарання за виготовлення та збут фальсифікату може бути різним – це і штраф, і позбавлення волі, – додав Олег Буць. – Максимальне покарання, передбачене Кримінальним кодексом України за вчинення злочинів, пов’язаних із незаконним виготовленням та реалізацією фальсифікованих алкогольних напоїв, становить 10 років позбавлення волі».