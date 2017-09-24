Наловив на 20 тисяч: тернопільські активісти спіймали на браконьєрстві рибінспектора. ФОТО
“Рибалив” горе-інспектор на Бакотському водосховищі.
Активісти ГО “Скеля” з Тернопільщини піймали на браконьєрстві Хмельницький інспектор рибного патруля, передає Depo.Хмельницький.
За словами голови громадської організації Андрія Об’єщика, поблизу с. Гораївка на водосховищі Бакота рибінспектора затримали “на гарячому”.
“О 20:00 год він виставив з човна 4 сітки і о 4:00 сам зняв ті сітки, привіз на базу водозабору гораївських дач, де і попався представник ГО “Скеля” та місцевим рибакам,” – розповідає активіст.
В результаті внесли відомості в ЄРДЕР за ст. 249 КК України. Збитки близько 20000 грн.
Керівництво Держрибагенства пообіцяло негайно звільнити перевертня в погонах.
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