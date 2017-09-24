Наловив на 20 тисяч: тернопільські активісти спіймали на браконьєрстві рибінспектора. ФОТО

24/09/2017 Розмір тексту:

“Рибалив” горе-інспектор на Бакотському водосховищі.

Активісти ГО “Скеля” з Тернопільщини піймали на браконьєрстві Хмельницький інспектор рибного патруля, передає Depo.Хмельницький.

За словами голови громадської організації Андрія Об’єщика, поблизу с. Гораївка на водосховищі Бакота рибінспектора затримали “на гарячому”.

“О 20:00 год він виставив з човна 4 сітки і о 4:00 сам зняв ті сітки, привіз на базу водозабору гораївських дач, де і попався представник ГО “Скеля” та місцевим рибакам,” – розповідає активіст.

В результаті внесли відомості в ЄРДЕР за ст. 249 КК України. Збитки близько 20000 грн.

Керівництво Держрибагенства пообіцяло негайно звільнити перевертня в погонах.