Найзліснішим неплатником аліментів виявився житель Тернопільщини

Як з’ясувалося, чоловік протягом дев’яти років не сплачував аліментів на дитину. В результаті цього «накопичив» борг у розмірі 84 тисячі гривень та 42 тисячі штрафу. Усе це горе-батька змусили таки сплатити.

На сьогодні в Україні – близько півмільйона дітей, яким батьки не сплачують аліментів. Загалом, неплатників аліментів через відповідні органи вже заставили повернути майже 3 мільярди гривень боргів.

До слова, в липні парламент посилив відповідальність для злісних неплатників аліментів. Якщо борг із аліментів становить більше року – виплата зросте на 20%, понад два роки – на 30%. А за заборгованість більше трьох років треба буде платити вже наполовину більше.

Крім того, мінімальний розмір аліментів збільшився вдвічі – до 1800 грн – відповідно до прожиткового мінімуму для дитини певного віку.