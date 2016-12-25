Найвпливовіший єврей світу їздив в тернопільській маршрутці

25/12/2016 Розмір тексту:

Прем’єр-міністр України потрапив до списку найвпливовіших євреїв світу 2016 року за версією уряду Ізраїлю, повідомило тамтешнє міністерство діаспори. Рейтинг складали якраз тоді, коли пан Гройсман гостював у Тернополі та їздив в місцевій маршрутці разом з головою ОДА Степаном Барною та мером Сергієм Надалом.

До переліку також потрапили відомі митці Леонард Коен та Нобелівський лауреат Боб Ділан. Серед політиків єврейського походження український чиновник опинився на першому місці. Як пише Лівий берег, Гройсман – онук єврея, який дивом врятувався під час Голокосту, вдавши мертвого в ямі серед розстріляних. Також вказано, що займаючи посади мера Вінниці, віце-прем’єра України і спікера Верховної Ради, він ніколи не приховував своїх єврейських коренів і приходив у релігійні свята в синагогу.

Укладачі рейтингу повідомляють, що частина родичів Гройсмана репатріювалася до Ізраїлю, проживає зараз у місті Ашдод.

Окрім того, серед найвпливовіших бізнесменів-євреїв у списку – 83-річний американський мільярдер Шелдон Адельсон (статок – більш ніж $30 млрд), відомий своєю підтримкою Республіканської партії, Дональда Трампа і Держави Ізраїль.

Серед жінок цього списку найбільш “зоряне” місце займає 35-річна Іванка Трамп – дочка обраного президента США, яка прийняла ортодоксальний іудаїзм і отримала єврейське ім’я Яель. Експерти кажуть, що Іванка дуже впливає на батька.

27-28 грудня Гройсман мав відвідати Ізраїль, але там скасували візит українського прем’єра з політичних причин.