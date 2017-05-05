Наймолодші герої Небесної сотні з Тернопільщини “ожили” у бронзі. ФОТО

05/05/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині презентують бронзові погруддя двом наймолодшим Героям Небесної сотні Назару Войтовичу та Устиму Голоднюку.

Про це написав на своїй сторінці у сторінці у Facebook батько Устима Володимир Голоднюк, передає ZiK.

«19 травня о 13 годині в замковому палаці міста Збаража відбудеться презентація двох бронзових погрудь наймолодшим Героям Небесної Сотні Устима Голоднюка та Назара Войтовича. Запрошую друзів і побратимів Устима та всіх тих, хто хоче вшанувати його пам’ять», – написав він.

Назар Войтович народився у селі Травневе Збаразького району на Тернопільщині. 17-річний хлопець поїхав до Києва вночі 19 лютого 2014 року. Наступного дня, під час протистоянь на Майдані, його вбили з вогнепальної зброї.

Коли мати хлопця зателефонувала йому, на дзвінок відповіла незнайома жінка з Михайлівського собору. Вона повідомила, що снайперська куля влучила її синові в голову.

Похований Назар у рідному селі. Школа села носить його ім’я, на фасаді навчального закладу встановлений барельєф убитого снайпером хлопця.

Устим Голоднюк зі Збаража – один з найвідоміших янголів Небесної сотні. Він просив кричати «Небо падає» у разі небезпеки на Майдані, аби не налякати людей, але дати йому з хлопцями сигнал, що потрібна допомога. Загинув 20 лютого 2014 року. Йому було 19 років.

Того дня батько мав забрати хлопця додому. Зранку вони домовилися зустрітися на вулиці Жовтневій. Снайперська куля наздогнала Устима за дві години до зустрічі з батьком. Вона поцілила в лобову кістку. Хлопця не врятувала блакитна «оонівська» каска, яку він вважав своїм оберегом.

Батько Устима Володимир Голоднюк наразі веде волонтерську та громадську діяльність.