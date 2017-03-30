У медуніверситеті обрали найкрасивішу студентку. Фоторепортаж

Тернопільському драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка відбувся конкурс «СтудМіс ТДМУ 2017». Серед 12-ти претенденток, корону виборола студентка Наталія Мосійчук, повідомляє сайт Тернополяни.

«Перш за все, хочу подякувати своїм батькам, вони багато зробили, задля моєї перемоги у цьому конкурсі,- сказала переможниця конкурсу. – Також організаторам, без них нічого б не відбулося. Справді, рада, що взяла участь, бо тут я познайомилася із чудовими людьми! Окреме дякую дівчатам-конкурсанткам, Ви чудові!»

Першою віце-міс стала студентка Яна Кіраль. Звання другої віце-міс отримала Наталія Федорчук.

Співведучим заходу виступив гуморист та народний артист України Гриць Драпак, а прикрасила вечір співами Катерина Іванчук, півфіналістка телевізійного шоу «Голос країни- 2015».