Найкращі письменники та музиканти з’їдуться до Тернополя на початку травня. ВІДЕО

19/04/2018 Розмір тексту:

Шостий міжнародний мистецький фестиваль «Ї» пройде у Тернополі 4-6 травня. Це подія, яка упродовж останніх шести років об’єднує відомих українських та зарубіжних письменників, музикантів, художників та кінорежисерів. І таким чином популяризує та розвиває українську арт-культуру.

Як і раніше, дійство фестивалю розгортатиметься на декількох сценах: літературній, музичній, лекційній, художній та кіно-театральній. У цьогорічному заході візьмуть участь митці з України, Білорусі, Норвегії та інших країн. Проходитеме фестиваль у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

Ідея організувати таку мистецьку подію у Тернополі, яку тоді назвали «Фестиваль сучасної української літератури та музики», з’явилася у 2012 році. А в лютому 2013 року 23 літератори, митці та музиканти з різних регіонів вперше провели літературні читання, презентували книги та поетичні збірки в поєднанні з музикою місцевих гуртів. Цей рік і став початком історії фестивалю «Ї». Але на цьому організатори не зупинилися і з кожним наступним масштаби тільки зростали! Після дебюту з’явилося багато нових планів та ідей. Відтак, вже у 2014 році фестиваль отримав коротку назву – «Ї». Нон-стоп програму вперше доповнили виставками художніх творів, фотографій та короткометражним кіно. 2015 – рік виходу фестивалю «Ї» на міжнародний рівень: у Тернополі вкотре зібралися не лише українські письменники та митці, але й іноземні учасники з Польщі та Білорусі. У 2016 році за масштабами відвідувачів, туристів та запрошених учасників IV фестиваль «Ї» став безсумнівним лідером. Свій перший ювілей фестиваль гучно відсвяткував у 2017 році. Минулого року він здивував відвідувачів новими театральними сценами та мистецькими прем’єрами.

Щороку організатори роблять усе для того, щоб програмне наповнення було цікавим та оригінальним. Уже відомо, що на музичній сцені цього разу виступатимуть: Дмитро Лазуткін та Борис Севастьянов з їхнім спільним музичним проектом “ARTERIЯ”, KADNAY, «Жадан і Собаки», LUMIERE, «Карна» (акустика), Христина Халімонова, «Фіолет».

Любителів літератури запрошують на зустрічі, презентації і читання Любко Дереш, Іван Байдак, Олександр Ірванець, Андрей Хадановіч (Білорусь), Оксана Забужко, Олег Коцарев, Макс Кідрук, Артем Полежака, Світлана Поваляєва, Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Ерлінг Кіттельсен (Норвегія), Мар’яна Савка, Маріанна Кіяновська, Юрій Іздрик, Владислав Івченко, Юрій Винничук, Андрій Кокотюха, Ганна Осадко, Тарас Прохасько, Андрій Курков, Сергій Лазо, Юрій Завадський, Вікторія Амеліна, Олександр Фразе-Фразенко та інші.

На кіно-театральній сцені покажуть спектакль «Альберт, або найвища форма страти» за однойменним твором Юрія Андруховича та стрічку «Червоний».

Представлять свою творчість на фестивалі і молоді музиканти та літератори. Традиційно відбудеться конкурс відеопоезії «МонОкль», мета якого розвивати сучасну українську літературу та надавати можливості розвиватися молодим митцям.

Квитки на фестиваль «Ї» можна замовити через інтернет або купити у тернопільському ЦУМі у відділі «Коніка».

Ольга Трач