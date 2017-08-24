Найгуманніший тернопільський суд призначив оригінальне покарання жінці, яка роз’їжджала п’яною на “Ленд Крузері”

23/08/2017 Розмір тексту:

Тернополянку, яка роз’їжджала по місту напідпитку «Ленд Крузером» суд визнав винною у вчиненні адмінправопорушення за ст.130 КУпАП та звільнив від адмінвідповідальності. Матеріали справи про адмінправопорушення суд постановив відправити на розгляд трудового колективу, у якому жінка працює.

Таке покарання Тернопільський міськрайонний суд дав жінці 17 серпня, повідомляє “20 хвилин“. Нагадаємо, у липні Патрульна поліція повідомляла, що на вулиці Гайовій затримали нетверезу водійку. Про те, що водій Land Cruiser був у стані алкогольного сп’яніння, повідомив на службу “102” тернополянин. Відтак через кілька хвилин інспектори розшукали транспортний засіб за орієнтуванням. Кермувальниця була добряче напідпитку. Від проходження огляду на місці та в медичному закладі категорично відмовилася.

«Ні, освідуватися я не буду. Я вдома посварилася з чоловіком, відпустіть, я поїду», – просила патрульних жінка.

Як йдеться у постанові від 17 серпня, жінка вину у вчиненні адмінпорушення визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому, просила передати матеріали адміністративної справи на розгляд трудового колективу для застосування до неї заходів громадського впливу. Аналогічне клопотання – про передачу матеріалів на розгляд трудового колективу, надійшло і від приватного підприємства, де працює жінка.

Доцільність застосування таких заходів роботодавець обґрунтовав тим, що жінка працює на посаді бухгалтера, позитивно характеризується, сумлінно виконує свої обов’язки. І в її посадові обов’язки безпосередньо входить керування транспортним засобом. Суд до таких прохань жінки та роботодавця прислухався.