Найближчими днями на Тернопільщині стане ще холодніше

10/10/2017 Розмір тексту:

Тенденцію щодо зниження температури повітря передбачають цими днями на Тернопільщині. Місцями в регіоні температурні показники знижуватимуться до нуля, проте заморозків не передбачають. Натомість по всій території області можливі дощі.

Мінлива хмарність, висока ймовірність опадів, дощі, низькі температурні показники, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Загалом по всій території регіону холоднішатиме. За прогнозами Укргідрометеоцентру, по області зберігатиметься холодна дощова погода.

«Західний регіон перебуватиме під впливом вологих атмосферних фронтів. Відтак по області передбачається зниження температури повітря, а також високою залишається ймовірність опадів. Температура повітря: вночі 2 – 4 градуси тепла, місцями зниження температури повітря до нуля, а вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до чотирнадцяти градусів тепла. Вітер південно-західний 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру».

Метеорологи додають: холодна і дощова погода спостерігатиметься до середини жовтня.

Софія Романська