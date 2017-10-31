Найближчими днями на Тернопільщині буде холодно і вітряно

31/10/2017 Розмір тексту:

Холодну дощову і вітряну погоду передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Вночі можливі заморозки, а вдень опади у вигляді снігу та дощу.

Мінлива хмарність, сильний вітер, місцями дощі з мокрим снігом, нічні заморозки, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Однак ближче до вихідних обіцяють часткове потепління. За прогнозами Укргідрометеоцентру, середньодобова температура повітря підвищиться на кілька градусів.

«Упродовж доби на заході погодні умови зумовлюватиме вплив циклону. Відтак очікується хмарна вітряна погода. Температура повітря: вночі 0 – 2 градуси тепла, часом незначні заморозки, вдень 3 – 5 градусів тепла; вітер західний 7 – 12 метрів за секунду. Часом пориви вітру. Від середини тижня передбачається часткове підвищення температури повітря. Проте регіон ще більше охоплять дощі».

За попередніми прогнозами метеорологів, частково потеплішає на Тернопільщині вкінці тижня та на вихідних.

Софія Романська