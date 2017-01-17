Найближче майбутнє Тернопільщини – у тумані

17/01/2017 Розмір тексту:

Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. Метеорологи просять жителів краю бути обережними на автошляхах, оскільки через туман надто погіршиться видимість. Густий туман найбільше спостерігатиметься у вечірню пору.

Через густий туман видимість становитиме 200 – 500 метрів. Відтак водіїв просять бути особливо уважними.

«Метеорологи кажуть: сильний туман охопить Тернопільщину, як мінімум, на дві доби. Радимо бути обережним на дорозі, в жодному разі не нехтувати правилами дорожнього руху. Також важливо пам’ятати, що обов’язково повинні бути увімкнені протитуманні фари та габаритні вогні. І ще одне правило: необхідно збільшити дистанцію між транспортними засобами», – нагадують у службі автомобільних доріг області.

За словами метеорологів, похмура погода збережеться до кінця тижня. Однак можлива тенденція до підвищення температури повітря. Метеорологи передбачають коливання від незначного мінуса до незначного плюса.