Найбільший водоспад України перетворився в бурульку. ФОТО

10/02/2017 Розмір тексту:

Не кожна зима триває з майже щоденними морозами. Завдяки погоді цього року на Тернопільщині можна ще встигнути побачити дивовижне природне явище – замерлий найвищий в Україні, а також стверджують, що і у Європі, рівнинний водоспад у селі Нирків.

Річка Джурин падає з висоти 16 метрів в долину та утворює водоспад з трьома каскадами, пише tenews.org.ua.

За словами мандрівника Олександра Захарченка, саме для того, щоб побачити це зимове диво природи, він збирає друзів та їде провідати свої найулюбленіші водограї: “Саме в цю пору є унікальна можливість побачити водоспади в новому зимовому вбранні. Справа в тому, що потужні водоспади довго не замерзають через постійний напір води. І відпочивають в кризі досить короткий час. Тому не варто гаяти ні дня. Адже при найменшому потеплінні крижана шапка сходить, як лавина, в одну мить.” Зі своєї мандрівки Олександр привіз унікальні знімки багатьох водоспадів, а також і найбільшого – Джуринського.

“За один день вдалося відвідати не тільки Джуринський водоспад – сонце зустрічали над замерзлим Дністром в Устечку, а обід вже готували на затишній галявині неподалік джерела, яке і утворює водоспад Дівочі Сльози. З площадки над водограєм відкривається чудова панорама Джуринського каньйону.”

Червоногородський (Джуринський, Нирківський ) водоспад входить до складу Національного природного парку “Дністровський каньйон”. Ця гідрологічна пам’ятка – справа рук людини. Колись тут був розташований млин, згодом ГЕС. Влітку біля водоспаду завжди багато людей, а ось взимку туристів дуже мало, навколо тихо і чисто.