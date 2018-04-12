Найбільші державні зарплати на Тернопільщині – у прокурорів

12/04/2018 Розмір тексту:

1 квітня завершився строк для подачі посадовців та інших уповноважених державою осіб для подачі електронних декларацій. Таким чином, у публічному доступі з’явилися оновлені відомості про доходи і статки тих, кого ми називаємо владою.

Журналісти “За Збручем” ознайомились з деклараціями найбільш цікавих публічних осіб. Найбільш інтригуючі моменти, щоб було цікаво читачам, ми будемо подавати у порівняльних характеристиках.

Для початку ознайомимо з відомостями про офіційні зарплати чиновників обласного рівня. З цією метою ми уклали своєрідний ТОП-10 найбільших річних державних зарплат посадовців.

1. Перч В’ячеслав, прокурор Тернопільської області – 709 тисяч 973 грн. (майже 60 тисяч щомісяця).

Крім того, в 2017 році отримав 825 тисяч 124 гривні пенсії.

2. Тешнер Микола, в. о. директора ДП “Тернопільстандартметрологія” – 695 тис. 995 грн.

3. Юрчишин Василь, директор тернопільської філії “Укрпошти” – 609 тисяч 79 грн.

4. Голомша Микола, перший заступник прокурора Тернопільської області – 528 тисяч 925 грн.

5. Мукан Ігор, заступник прокурора Тернопільської області – 524 тисячі 860 грн.

6. Кольцов Едуард, начальник головного управління юстиції в Тернопільській області – 438 тисяч 868 грн.

7. Овчарук Віктор, голова Тернопільської обласної ради – 419 184 грн.

8. Гірський Богдан, голова Апеляційного суду Тернопільської області – 379 тисяч 4 гривні.

9. Деревляний Василь, перший заступник голови Тернопільської обласної ради – 376 тисяч 565 грн.

10. Богомол Олександр, начальник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області – 369 тисяч 79 грн.

Для порівняння, заробітна плата першої особи області та формального керівника держслужби на Тернопільщині Степана Барни склала 251 тисячу 181 гривню.