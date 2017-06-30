Наглядачі з битами, бараки зі щурами і дощ замість душу: мешканці Тернопільщини потрапили у рабство в Росії

30/06/2017 Розмір тексту:

Життя у бараках разом зі щурами, тринадцятигодинний робочий день у теплицях під наглядом чоловіків у масках та з битами, душова – це чан з літнім дощем, заборона вільно ходити та спілкуватися – у таких умовах впродовж кількох місяців жили мешканці Тернопільської області.

Люди у пошуках заробіток потрапили в трудове рабство у Росії. Вербувала людей група осіб, серед яких і жителька Шумського району, 1987 року народження.

За словами керівника відділу боротьби із злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми ГУНП області Олександра Буняка, злочинне угрупування брехнею заманювало людей у рабство впродовж двох років. Жертвами “роботодавців” стало близько сотні людей з малозабезпечені родини Тернопільської та Закарпатської областей.

Затримали зловмисників при спробі перевезти через кордон чергову групу заробітчан. Слідчі обласного управління поліції відкрили кримінальне провадження, порушене за статтею 149 Кримінального кодексу – торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини.

Фігуранти справи – житель Закарпатської області та уродженка Шумського району. Чоловік займався незаконним перевезеннями найманих працівників до Російської Федерації, де вони працювали в теплицях, а завданням його спільниці було шукати бажаючих поїхати на заробітки.

Як розповів Олександр Буняк, шумчанка розклеювала оголошення про пристойну високооплачувану роботу як у теплицях, так і на будівництві. Жінка, агітуючи майбутніх заробітчан, обіцяла їм комфортні умови проживання та праці.

За словами потерпілих, добиралися на місце роботи вони у переповненому автобусі. Документи у них забрали під приводом оформлення тимчасової реєстрації. Посилили у бараках в жахливих антисанітарних умовах. Ночували на цегляних топчанах, вкритих дошками, а зверху матрацами.

Люди змушені були працювати у теплицях, орошених небезпечними хімікатами. На будь-які прохання повернути документи, заробітчанам грозили розправою та зникненням. Єдина умова, при якій роботодавці погоджувалися повернути людей додому була оплата витрат у розмірі 200-300 доларів. Одні тікали, залишивши документи в “роботодавців”, а інші відкуплялися американською валютою.

Обох фігурантів справи правоохоронці взяли під варту. Дане провадження слідчі готують для передачі у суд. Шумчанка відповідатиме перед законом за злочин, передбачений ч.2 ст.149 КК України, тобто здійснення торгівлі людьми, вербування, переміщення, передача людини з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, щодо кількох осіб.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.