Нахабні цигани перейшли усі межі, – скаржаться тернополяни

20/09/2017 Розмір тексту:

Циган побільшало у Тернополі, – констатують місцеві жителі. Найбільше докучають тернополянам неповнолітні особи ромської національності. Вони наразі жебракують не лише на території автовокзалу, а й в інших мікрорайонах міста.

Тернополянка Уляна Поліщук мешкає неподалік центрального ринку. Жінка розповідає: гуляти на цій території не лише неприємно, а й небезпечно.

«Вийти з дитиною біля автовокзалу стало просто страшно. Там вони розгорнули свій табір. Постійно крики, сморід, їхні лахи валяються. Не раз йду з дитиною, вони підбігають, просять, тобто вимагають практично гроші, а якщо щось їси, то їжу. Думаю, поліція мала б подумати, як вберегти нашу безпеку», – ділиться думками жінка.

До слова, саме біля автовокзалу цигани обікрали студентку. І це не єдиний випадок. Поліцейські кажуть: люди постійно звертаються через дії циган. Але вплинути на цю ситуацію непросто, адже виселити їх ні поліцейські, ні представники влади не можуть. Оскільки більшість циган має українське громадянство. Тому поки що тернополяни змушені терпіти присутність циган.

Софія Романська

Фото “20 хвилин”

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