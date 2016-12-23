Надію Савченко у Тернополі “офіційно” замалювали. ФОТО

23/12/2016 0
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Після виключення Надії Савченко з фракції партії “Батьківщина” не забаралися реакція на це і у тернопільських тимошенківців.

Графіті з портретом Надії Савченко замалювали в Тернополі. У травні цього року за сприяння представників тернопільської «Батьківщини» на стіні будинку по вулиці Князя Острозького, 43 його намалював місцевий художник Юрій Цуприк.

— Не пройшло і кількох днів з моменту, коли народного депутата України, бранця російських в’язниць Надію Савченко виключили з фракції ВО «Батьківщина», як її портрет у Тернополі офіційно замалювали, — повідомляє Репортер.

Працівники товариства «Мрія» повністю затерли портер Савченко з стіни будинку на вулиці Острозького. Нагадаємо, що після того, як портрет з’явився, його зіпсували вандали. Графіті облили червоною фарбою та зробили напис “вбивця”.

 

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