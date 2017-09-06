Надійка Гербіш презентує нову книгу

06/09/2017 Розмір тексту:

Молода і популярна письменниця зі Збаража Надійка Гербіш завітає до Тернополя сьомого вересня. В обласному центрі вона візьме участь у прямому ефірі ТТБ, зустрінеться з читачами в громадській організації «Світ дітей» та презентує нову книгу.

Для шанувальників творчості нашої вже відомої землячки це чудова нагода зустрітися та поспілкуватися з нею. Під час прямого ефіру з 8.30 до 9.00 глядачі і читачі зможуть поставити їй свої запитання. Зустріч у ГО «Світ дітей» розпочнеться о 15.30. А хто захоче більше дізнатися про нову книжку Надійки Гербіш може завітати о 19.00 у книгарню «Є», що на вулиці Валовій.

Надійка Гербіш є авторкою вже більше десятка книг, як для дорослих, так і для дітей. І нещодавно вийшли з друку два нові твори: «15 дієвідмін радості» та «Мене звати Мар’ям». Першу вона і презентуватиме у тернопільській книгарні сьомого вересня. В анотації до видання зазначено, що «це біблійні історії в сучасному літературному аранжуванні, об’єднані темою радості. Авраам, Сара, Адам, Єва, Марта, Марія, Закхей… вкотре переживають свої вічні ролі в 15-актних відтинках життя на межі вічності та теперішності. Книжка наближає до нас Святе Письмо, широким планом показуючи відомі сцени, що оживають у почуттях, та спонукає шукати в ньому підтримку під час життєвих випробувань.».

Пізніше зустрітися з письменницею можна буде ще 14 і 15 вересня на Львівському форумі видавців. У період з 21 вересня до 1 жовтня, як зазначає на своєму сайті Надійка Гербіш, вона буде поза будь-яким зв’язком, оскільки вирушає у далеку сімейну мандрівку. А з 21 вересня і до Різдва перебуватиме поза межами України. Ольга Трач