Надал згадує про рідну “Свободу” тільки тоді, коли “припече”?

17/03/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, 17 березня, в Тернопільській міській раді розпочалися обшуки за участі столичних правоохоронців.

Подейкують, що увагу поліції привернули славнозвісні інвестугоди, якими полюбляє «гратися» мерії. Адже документ фактично дозволяє «обійти» закон та роздавати ділянки без аукціону.

Про «незаконний» душок такого «інвестування» говорять давно. Хоча, не лише говорять. Адже у травні 2016 року працівники НАБУ провели у мерії аналогічні обшуки і виявили розтрату коштів на суму понад 10 мільйонів.

Тоді зацікавлення правоохоронців також викликали, власне, і інвестиційні угоди. Серед КП, які потрапили в поле зору поліції, – скандальні комунальні структури тернопільської мерії, яким впродовж 2013-2015 років виділялися чисельні земельні ділянки для подальшої передачі їх у приватні руки за так званими інвестугодами, а саме: КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення», КП «Масив», КП “Тернопільбудінвестзамовник», КЖЕП «Сонячне».

Натомість міський голова Тернополя Сергій Надал, уже звично, бачить у всьому, де його звинувачують, – політичне замовлення.

Зокрема сьогоднішні обшуки в раді Сергій Віталійович подає, як переслідування представників ВО «Свобода» за принципову позицію щодо окупованих територій Донбасу.

Хоча Надал жодного разу ні на офіційному сайті ради, ні з екранів місцевих ТБ фактично не виступав ні за, ні проти «блокади», не ввійшов мер і до однойменного штабу у Тернополі.

Та й сама партія ВО «Свобода», хоч і підтримує блокадників, однак не так публічно та завзято, як їх вічні опоненти із «Самопомочі», які, між тим, стояли в перших рядах з початку блокади.

Іншими словами, Сергій Надал вирішив просто прикрити свої, імовірні, схеми партією. Тим паче, такий сценарій для міського очільника – не новий.

Зокрема майже два роки тому, коли столичні правоохоронці затримували екс-заступника мера Володимира Камінського, Надал теж зводив такі дії до «політичного пресингу» партії ВО «Свобода».

Так, Камінському тоді пощастило, і замість реального строку, обійшовся лише штрафом. Як так сталося і за чийого сприяння, мабуть, пояснювати не потрібно.

Однак, попри це, чиновника таки визнали винним бодай у тому, що зловживав впливом. Згодом в інтернет-мережі навіть з’явилося відео, на якому пан Камінський у Києві бере кругленьку суму з рук одного з підприємців.

Та враховуючи позицію Надала, і ці кадри очільник Тернополя міг би назвати «монтажем» та «політичним кіллерством».

Цікаво, чи довго ще терпітиме таке регулярне «прикривання» брендом «Свобода» Олег Тягнибок. Адже очевидно, що такі «облоги» правоохоронцями не лише б’ють по рейтингу мера, а й в цілому дискредитують націоналістів. Особливо враховуючи те, що у повітрі так і «пахне» перевиборами до Верховної Ради…