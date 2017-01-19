Як Надал з Барною наливали тернополянам свячену воду. ФОТО, ВІДЕО

19/01/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

19 січня у Тернополі на набережній ставу, біля пам’ятного знака на честь Хрещення Київської Русі, відбулися міжконфесійний молебень та освячення води.

Зі святом Хрещення Господнього тернополян привітали представники духовенства і місцевої влади. Опісля усі охочі мали змогу набрати освяченої води.

На щастя цього року обійшлося без особливої тисняви, адже воду людям наливали голова ОДА Степан Барна і міський голова Сергій Надал, пише tenews.org.ua.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Як ви оцінюєте прибирання Тернополя від снігу на Різдвяні свята?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,284 / 9.59m