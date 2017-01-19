Як Надал з Барною наливали тернополянам свячену воду. ФОТО, ВІДЕО

19/01/2017 Розмір тексту:

19 січня у Тернополі на набережній ставу, біля пам’ятного знака на честь Хрещення Київської Русі, відбулися міжконфесійний молебень та освячення води.

Зі святом Хрещення Господнього тернополян привітали представники духовенства і місцевої влади. Опісля усі охочі мали змогу набрати освяченої води.

На щастя цього року обійшлося без особливої тисняви, адже воду людям наливали голова ОДА Степан Барна і міський голова Сергій Надал, пише tenews.org.ua.