Надал розподілив між підлеглими новенькі іномарки

20/01/2017 Розмір тексту:

Придбані Тернопільською міською радою перед Новим роком чотири новенькі автомобілі «Рено» міський голова своїм розпорядженням розділив між чиновниками мерії.

Як повідомляє Репортер, заступник міського голови – керуючий справами Іван Хімейчук отримав «Renault Lodgy», заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вікторія Остапчук – «Renault Logan», начальник управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій Ігор Токарчук – «Renault Trafic», а начальник управління муніципальної поліції Ігор Максимів – кросовер «Renault Duster». За двома останніми автівками закріплені особисті водії, а заступники мера, очевидно, будуть їздити самі.

Додамо, що лише Вікторія Остапчук, серед осіб, які отримали обновки, до останнього часу не мала службового авто. Натомість Хімейчук їздив на «Опель-Омега», Токарчук на «ВАЗ 21065», а Максимів – на «Део Ланос».

Як повідомлялося, з міською бюджету на придбання нового автопарку ТМР було виділено майже два мільйони гривень.