Надал розподілив між підлеглими новенькі іномарки
Як повідомляє Репортер, заступник міського голови – керуючий справами Іван Хімейчук отримав «Renault Lodgy», заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вікторія Остапчук – «Renault Logan», начальник управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій Ігор Токарчук – «Renault Trafic», а начальник управління муніципальної поліції Ігор Максимів – кросовер «Renault Duster». За двома останніми автівками закріплені особисті водії, а заступники мера, очевидно, будуть їздити самі.
Додамо, що лише Вікторія Остапчук, серед осіб, які отримали обновки, до останнього часу не мала службового авто. Натомість Хімейчук їздив на «Опель-Омега», Токарчук на «ВАЗ 21065», а Максимів – на «Део Ланос».
Як повідомлялося, з міською бюджету на придбання нового автопарку ТМР було виділено майже два мільйони гривень.
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...