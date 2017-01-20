Надал розподілив між підлеглими новенькі іномарки

20/01/2017 0
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Придбані Тернопільською міською радою перед Новим роком чотири новенькі автомобілі «Рено» міський голова своїм розпорядженням розділив між чиновниками мерії.

Як повідомляє Репортер, заступник міського голови – керуючий справами Іван Хімейчук отримав «Renault Lodgy», заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вікторія Остапчук – «Renault Logan», начальник управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій Ігор Токарчук – «Renault Trafic», а начальник управління муніципальної поліції Ігор Максимів – кросовер «Renault Duster». За двома останніми автівками закріплені особисті водії, а заступники мера, очевидно, будуть їздити самі.

Додамо, що лише Вікторія Остапчук, серед осіб, які отримали обновки, до останнього часу не мала службового авто. Натомість Хімейчук їздив на «Опель-Омега», Токарчук на «ВАЗ 21065», а Максимів – на «Део Ланос».

Як повідомлялося, з міською бюджету на придбання нового автопарку ТМР було виділено майже два мільйони гривень.

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