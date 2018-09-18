Над Тернополем помітили надзвичайно рідкісне явище. ФОТО

18/09/2018 Розмір тексту:

В небі над Тернополем в понеділок, 17 вересня, можна було побачити гало.

Фото розмістив у Facebook у спільноті Тернопільські плітки мандрівник Ромко Задорожний, передає 0352.ua.

“Тернопіль, біжи дивитися на круглу веселку прямо вже”, – написав відомий мандрівник.

Як пише Тернопільська липа, галό — оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найчастіше спостерігається в перисто-шаруватих хмарах, рідше — за інших умов. Досить часто спостерігаються яскраві кольорові плями обабіч Сонця — несправжні сонця чи паргелії, яскрава кольорова дуга з центром у зеніті — зенітна дуга, світлові стовпи, що йдуть вгору та вниз від світила. Всього відомо декілька десятків різновидів гало (до 90). Переважна більшість їх — рідкісні та спостерігаються лише в країнах із суворим кліматом.

В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно переважно малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік.

Поява гало часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.