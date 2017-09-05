Над Тернопільщиною зафіксували велетенське небесне тіло. ВІДЕО

05/09/2017 Розмір тексту:

Астроном Сергій Вербицький зафільмував проліт астероїда Florence у небі Тернопільщини. Це один з найбільших та потенційно найнебезпечніших астероїдів, котрі будь-коли наближались до Землі.

«Знято біля 400 кадрів з інтервалом біля 30 сек. Телескоп Гамільтон 350 F/2, Монтування Білий Лебідь 240. Система керування Sitech2. Витримка 0.5 сек. Розмір каменюки біля 4 км, відстань біля 4 млн км», – зазначив тернопільський астроном у соцмережах.

Florence (3122) до нашої планети на відстань 7 млн км наблизився 1 вересня. Це приблизно на 18 разів більше, ніж відстань між Землею та Місяцем. Науковці вперше змогли чітко розгледіти його.

Наступне зближення астероїда із Землею відбудеться прогнозовано через 40 років. Незважаючи нате, Florence вважається одним з найнебезпечніших астероїдів, наразі загрози для Землі він не становить. Можливо, вона з`явиться після 2500 року, зазначають фахівці

До слова, астероїд Florence названо на честь Флоренс Найтінгейл – британської медсестри і реформаторки медсестринської справи. Відкритий він 2 березня 1981 року Шелте Басом в обсерваторії Сайдинг-Спрінг.

Джерело: topnews.in.ua