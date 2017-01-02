Начхати на штрафи і війну: після опівночі Тернопіль здригався від салютів

01/01/2017 Розмір тексту:

Незважаючи на заборону та численні звернення влади, багато тернополян таки не втрималися від спокуси “бабахнути” на Новий рік.

Звуки вибухів салютів та петард було чутно у всіх мікрорайонах міста. Зокрема, про це повідомляють мешканці Дружби та Аляски.

“Бидлота зовсім забула про АТО, стріляючи піротехнікою”, – пише у групі Від Тарнополя до Тернополя Олег Паращій.

“В когось на сході салюти бойові… а тут якби і війни немає”, – додає Міша Петров.

“Та всім насрати на ваших Атошників. Люди святкують новий рік”, – відповідає на коментарі з обуреннями інший учасник угрупи.

У той де час учасники дискусії зауважують, що гучні вибухи лякають дітей і заважають спати.

“Я розумію, що НР, але є маленькі діти, а вікна від тих салютів трясуться. Наприклад, моя доця вже три рази зривалась, плакала від тих салютів. Це просто нестерпно – ми повинні виконувати закон, бо інакше нічого не зміниться в цій країні… Якщо кожен почне хоть трішки бути правильним, то з цього буде результат, а не так ніби “а шо комусь можна а мені нє”, – зазначає Таня Алтьор. – “Я живу на Бамі, а враженя від тих салютів, ніби я в АТО, хоча ніхто з моїх рідних там не перебуває”.

Також тернополяни зауважують, що на такі дії мала б реагувати поліція. У групі оприлюднили жартівливе фото на цю тему.

Нагадаємо, використання піротехніки в обласному центрі заборонене. Відповідне розпорядження у Тернополі діє від 2014 року – початку антитерористичної операції і триватиме до її завершення. Порушникам загрожує адміністративна відповідальність.

“На Сході іде війна, у якій беруть участь наші земляки, захищаючи нашу Батьківщину, ми не можемо собі дозволяти якихось вибухів чи ферейверків. За порушення передбачена адміністративна відповідальність – це штраф від 255 гривень”, – прокоментував заступник начальника ГУНП в області Руслан Балик.

У поліції також просять тернополян не бути пасивними спостерігачами і реагувати на порушення не тільки словами, але й ділом – повідомляти про “стрільців”. Зробити це можна за номером міської ради – 15-80 чи телефоном 102.