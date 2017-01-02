Начхати на штрафи і війну: після опівночі Тернопіль здригався від салютів
Незважаючи на заборону та численні звернення влади, багато тернополян таки не втрималися від спокуси “бабахнути” на Новий рік.
Звуки вибухів салютів та петард було чутно у всіх мікрорайонах міста. Зокрема, про це повідомляють мешканці Дружби та Аляски.
“Бидлота зовсім забула про АТО, стріляючи піротехнікою”, – пише у групі Від Тарнополя до Тернополя Олег Паращій.
“В когось на сході салюти бойові… а тут якби і війни немає”, – додає Міша Петров.
“Та всім насрати на ваших Атошників. Люди святкують новий рік”, – відповідає на коментарі з обуреннями інший учасник угрупи.
У той де час учасники дискусії зауважують, що гучні вибухи лякають дітей і заважають спати.
“Я розумію, що НР, але є маленькі діти, а вікна від тих салютів трясуться. Наприклад, моя доця вже три рази зривалась, плакала від тих салютів. Це просто нестерпно – ми повинні виконувати закон, бо інакше нічого не зміниться в цій країні… Якщо кожен почне хоть трішки бути правильним, то з цього буде результат, а не так ніби “а шо комусь можна а мені нє”, – зазначає Таня Алтьор. – “Я живу на Бамі, а враженя від тих салютів, ніби я в АТО, хоча ніхто з моїх рідних там не перебуває”.
Також тернополяни зауважують, що на такі дії мала б реагувати поліція. У групі оприлюднили жартівливе фото на цю тему.
Нагадаємо, використання піротехніки в обласному центрі заборонене. Відповідне розпорядження у Тернополі діє від 2014 року – початку антитерористичної операції і триватиме до її завершення. Порушникам загрожує адміністративна відповідальність.
“На Сході іде війна, у якій беруть участь наші земляки, захищаючи нашу Батьківщину, ми не можемо собі дозволяти якихось вибухів чи ферейверків. За порушення передбачена адміністративна відповідальність – це штраф від 255 гривень”, – прокоментував заступник начальника ГУНП в області Руслан Балик.
У поліції також просять тернополян не бути пасивними спостерігачами і реагувати на порушення не тільки словами, але й ділом – повідомляти про “стрільців”. Зробити це можна за номером міської ради – 15-80 чи телефоном 102.
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Коментарі (2)
Ліда01/01/2017
Хоч ОДНОГО за ніч оштрафувала наша доблесна поліція?
РППВВА01/01/2017
Вибачте , але начхати на війну , на Україну і всіх нас нашій владі , феєрверки в новорічну ніч тут ні до чого .